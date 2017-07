Milan: visite mediche per Bonucci-Biglia

ROMA, 15 LUG - Giornata di visite e test medici per gli ultimi due acquisti del Milan, Leonardo Bonucci e Lucas Biglia. Stamani si sono svolte le visite alla clinica La Madonnina, a Milano. Visite che l'argentino, in particolare, ha interrotto per andare ad incontrare l'amministratore delegato Marco Fassone a Casa Milan.