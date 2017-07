Tacchinardi, Milan pazzesco sul mercato

ROMA, 15 LUG - "Bonucci al Milan? Questo è il calcio: è successo al Napoli di cedere Higuain alla Juve e adesso tocca al club bianconero. Bonucci sarà una perdita importante per loro, ma non è uno di quei giocatori che farà vincere lo scudetto al Milan. Certo, c'è dispiacere a vedere giocatori-bandiere cambiare improvvisamente casacca". Lo ha detto a Radio Crc Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus. "Il Milan - ha aggiunto - sta facendo qualcosa di pazzesco in questa campagna acquisti, per cui sarà da prendere con le molle, anche se non sarà facile dopo un settimo posto riuscire a vincere lo scudetto. Il Milan è al momento la squadra più ambiziosa e vuole riscrivere la storia. Montella? Quest'anno dovrà dimostrare di essere un grandissimo allenatore. Oltre a far giocar bene la squadra e a darle un'identità, dovrà dare qualcosa in più. Napoli e Juve hanno fondamenta ben inchiodate per cui difficilmente steccheranno, ma il Milan può fare qualcosa di eccezionale".