Roma: Moreno sbarcato nella capitale

ROMA, 15 LUG - A distanza di poco più di 12 ore dallo sbarco nella Capitale del turco Cengiz Under, è arrivato all'aeroporto di Fiumicino anche un altro acquisto della nuova Roma del ds Monchi: Hector Moreno. Il difensore 29enne, prelevato dal Psv Eindhoven con un contratto fino al 2021, è giunto intorno alle 9 da Ibiza insieme alla moglie Irene. Come per Under, anche per Moreno sono in programma questa mattina le visite mediche a Villa Stuart, a Roma. Volto abbronzato e sorridente, Moreno ha più volte posato per i fotografi e i cameraman che lo attendevano, mostrando con entusiasmo la sciarpa giallorossa. Pochi i tifosi ad attenderlo all'uscita dell'aerostazione, da cui poi il difensore della Nazionale messicana, sempre con la moglie, ha raggiunto in auto la Capitale.