Roma, Cengiz Under sbarcato a Fiumicino

FIUMICINO (ROMA) 14 LUG - Dopo la cessione da parte dell'Istanbul Basaksehir alla Roma, il turco Cengiz Under è appena sbarcato nell'aeroporto di Fiumicino. Il 20 enne, centrocampista di sinistra, ceduto alla società giallorossa per 15 milioni, più il 20 per cento della futura rivendita, è giunto intorno alle 19 con un volo di linea Turkish proveniente da Istanbul.