Milan-Bonucci, contratto fino al 2022

MILANO, 14 LUG - Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di Leonardo Bonucci al Milan. L'accordo con il club rossonero è totale e il difensore potrebbe avere già firmato un contratto fino al 2022 a 6,5 milioni a stagione. Alla Juventus andranno circa 40 milioni. Adesso il difensore sta svolgendo i test atletici a Milanello, mentre domattina sono previste le visite mediche. Nei prossimi giorni Bonucci dovrebbe partire per la Cina, per raggiungere Vincenzo Montella e i nuovi compagni di squadra impegnati nella tournée estiva.