Tour:Aru,con calma resistito ad attacchi

ROMA, 14 LUG - "Dal punto di vista dello spettacolo è stata una bellissima giornata, ho pensato a mantenere la calma, ho subito tanti attacchi, ma sono ancora in maglia gialla ed è questa la cosa più importante. Fuglsang? Era impossibile continuare per lui, il suo ritiro è una grossa perdita per noi, da domani il resto dei compagni sarà pronto per difendere la leadership". Così Fabio Aru commenta l'esito della prima tappa del Tour de France disputata con la maglia gialla addosso. "Lo spettacolo non è mancato, ci sono stati attacchi per tutto il giorno, ma io non ho perso la concentrazione: nelle corse a tappe queste situazioni capitano. La tattica del Team Sky? Non so cosa dire. Darei un bel 10 alla tappa, il pubblico ha bisogno di spettacolo", ha poi aggiunto.