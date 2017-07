Sabatini: L'Inter si terrà Perisic

MILANO, 14 LUG - "Spalletti vuole trattenere Perisic, l'Inter vuole trattenere Perisic, ma vogliamo trattenere giocatori con le giuste motivazioni. Lo United ha un forte interesse, ma il prezzo dei giocatori dell'Inter lo fa l'Inter. Di Maria? È un grande giocatore, ma non è detto che ci interessi. Di fronte a una situazione di mercato determinante per l'Inter, Suning non si tirerà certo indietro". Così Walter Sabatini, coordinatore tecnico delle squadre Suning, in conferenza stampa, a Brunico. "Ci si scatena anche in maniera silenziosa - aggiunge Sabatini -. L'Inter sta puntando a obiettivi molto difficili, cozzando anche contro volontà delle società interpellate e ci serve un po' di tempo. Da Skriniar ci aspettiamo molto, Valero è un grande catalizzatore di gioco. Sono due acquisti importanti ma non roboanti. Dalbert? Lo considero molto forte, abbiamo cercato di rispettare una richiesta del Nizza che momentaneamente non si vuole privare del giocatore per il preliminare, ma noi lo vogliamo prendere".