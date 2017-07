Atalanta: Gomez,mi ha cercato solo Lazio

BERGAMO, 14 LUG - "Ringrazio la Lazio, l'unica società che si sia veramente interessata a me, ma ai tifosi ho promesso che sarei andato via soltanto se avessi avuto la possibilità di giocare in Champions". Alejandro Gomez, appena aggregato al ritiro nerazzurro dopo aver firmato mercoledì scorso fino al 2022 assicura di non aver mai pensato durante le vacanze di abbandonare l'Atalanta. "Su internet ho letto tante cose, ma a un anno dai Mondiali solo qui avrei potuto godere della visibilità necessaria - ha ammesso -. In campionati come quello cinese si prende una barca di soldi, però scegliere di andare laggiù sarebbe un po' come sparire". L'Argentina, insieme al doppio impegno serie A-Europa League in nerazzurro, è l'obiettivo del capitano atalantino: "Ho esordito con gol nella Seleccion contro Singapore, ho coronato un sogno. Ho parlato con Messi, Bergamo gli piace".