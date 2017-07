Inter: Sabatini spiega strategia mercato

MILANO, 14 LUG - "I tifosi dell'Inter sono preoccupati per il mercato? Non dobbiamo rispondere ad altre società: ammiro quello che sta facendo il Milan, ma non è il nostro modello. Abbiamo il nostro profilo, la nostra strategia e tra noi società e la proprietà e l'allenatore sappiamo come integrare la squadra". Così Walter Sabatini, coordinatore tecnico delle squadre Suning, in conferenza stampa a Brunico commenta le prime fasi del calciomercato dell'Inter. "Il Milan ha ribaltato la rosa - aggiunge Sabatini -, l'Inter ha fatto un'altra scelta preventiva: noi abbiamo dato un segnale di poter essere una squadra molto competitiva, abbiamo giocatori molto forti e con l'allenatore abbiamo deciso di riselezionare il gruppo, fare poi delle considerazioni e nel frattempo lavoreremo sulle integrazioni. E' un gruppo forte che va integrato. Faremo le cose giuste per essere protagonisti".