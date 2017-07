Nicola, non necessarie spese folli

ROMA, 14 LUG - "Partiamo dall'anno 1 in Serie A e dall'anno 0 per la ricostruzione della squadra, ma la società sa già come muoversi per trovare i profili di calciatore giusti". Inizia così Davide Nicola la conferenza stampa che dà il via alla nuova stagione del suo Crotone alla vigilia della partenza per il ritiro silano di Moccone. "Abbiamo perso il 50% della squadra dello scorso anno e con esso 22 dei 34 gol fatti - dice il tecnico - Il vantaggio è che la società ha riconfermato me e il mio staff, con il quale inizieremo a lavorare subito con il solito impegno maniacale. Se ci fosse la possibilità di avere già due calciatori che lo scorso anno erano con noi, sarebbe ideale. Ritengo sia importante avere almeno per la Coppa Italia una squadra al 90%". Nicola non nasconde che il prossimo campionato sarà più difficile: "Anche quest'anno, ve lo anticipo, ci metteranno in fondo alla griglia. La politica di questa società però ha dimostrato che il Crotone può fare calcio ad alti livelli senza spendere somme esorbitanti".