Bonucci: rabbia juventina sui social

ROMA, 14 LUG - Delusione, rabbia, insulti: i tifosi juventini si sfogano sul web per il passaggio di Bonucci al Milan, affollando forum e profili social di commenti. Su Instagram si sono moltiplicate le reazioni al post pubblicato ieri dal difensore bianconero ("Si torna al lavoro. Pronto per ricominciare"): sono già oltre 41mila. E più si avvicina il momento del fatidico annuncio, più si alzano i toni: "Buffone infame", "Vattene perdente", "Brucerò la tua maglia", sono esempio dello sfogo dei tifosi bianconeri. Ma c'è anche chi fatica a trattenere le lacrime: "Non avrei mai pensato di vederti con colori diversi. La BBC non esiste più e come tutte le favole anche questa è arrivata alla fine". Su un forum di tifosi bianconeri, infine, trasudano sconcerto e rabbia: "Non ci credo. Perdiamo molto"; "È terribile da ogni angolazione", "Sono disgustato, Marotta deve andarsene".