Atalanta: ufficiale prestito Orsolini

BERGAMO, 14 LUG - L'Atalanta ha comunicato ufficialmente l'acquisizione a titolo temporaneo per due stagioni dell'attaccante esterno mancino Riccardo Orsolini. Il ventenne ascolano, recente capocannoniere ai Mondiali Under 20 con 5 gol in 7 partite, è di proprietà della Juventus, con cui il 30 gennaio scorso ha firmato un contratto fino al 2021. Orsolini, già aggregatosi ai compagni nel ritiro in Valseriana, arriva con opzione di riscatto e controriscatto.