Lega A: i 9 club rispondono a Tavecchio

ROMA, 14 LUG - Il presidente del Chievo Luca Campedelli ha inviato all'Ansa una lettera aperta di risposta alla nota di ieri del commissario straordinario della Lega di Serie A Carlo Tavecchio. Campedelli parla a nome delle nove società (Chievo, Milan, Lazio, Udinese, Genoa, Atalanta, Benevento, Crotone e Verona) che avevano preannunciato la loro assenza all'assemblea di Lega prevista per oggi e poi rinviata da Tavecchio. "Una richiesta di rinvio - vi si legge - era stata avanzata precedentemente alla fissazione della data del 14 per assicurare un incontro destinato ad affrontare questioni di fondamentale importanza come la modifica dello statuto. Malgrado ciò, la gestione commissariale ha ritenuto senza alcun giustificato motivo di convocare ugualmente l'assemblea per il 14, ben sapendo che non sarebbe stata partecipata. Le società ricordano che la Lega è un'associazione in cui le uniche determinazioni e decisioni legittime sono quelle che vengono assunte dall'assemblea dei soci nelle forme previste dal Codice civile".