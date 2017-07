Milan in partenza per la Cina

MILANO, 14 LUG - Il Milan è arrivato all'aeroporto di Malpensa dove poco dopo le 13 partirà con destinazione Hong Kong, scalo per Guanghzou, quartier generale rossonero per la tournée cinese. La squadra di Montella affronterà il 18 luglio il Borussia Dortmund (ore 13.20 italiane) a Guangzhou, mentre il 22 se la vedrà con il Bayern Monaco (ore 11.35) a Shenzhen. Non era presente l'amministratore delegato Marco Fassone, rimasto a Casa Milan per definire gli ultimi dettagli del trasferimento di Leonardo Bonucci in rossonero.