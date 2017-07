Lazio: Biglia lascia ritiro, verso Milan

ROMA, 14 LUG - "Devo ringraziare di cuore tutto il mondo Lazio. Mi sono sentito trattato sempre bene e non ho mai detto che il problema sono i tifosi. Loro non c'entrano con la decisione, i motivi riguardano me, è una decisone solo mia. Il Milan è una scelta sportiva". Queste le parole con cui Lucas Biglia saluta il ritiro di Auronzo di Cadore. Il centrocampista argentino è atteso ora dalla squadra rossonera per cominciare una nuova avventura professionale.