City e United ricordano attentato 22/5

ROMA, 14 LUG - City e United lanciano un'iniziativa in memoria dell'attentato terroristico del 22 maggio scorso a Manchester quando, presso il Palazzetto che ospitava un concerto pop, morirono 22 persone, in maggioranza giovani fan della cantante Ariana Grande: le magliette che saranno indossate giovedì prossimo, in occasione di un'amichevole che le due squadre disputeranno a Houston, in Texas, saranno poi messe all'asta e il ricavato andrà a favore dell'associazione benefica "We Love Manchester Emergency Fund". La stessa cui i due club hanno già devoluto un totale di un milione di sterline pochi giorni dopo l'attentato. Per celebrare la nuova iniziativa, sulle magliette di entrambe le squadre troverà spazio l'ape simbolo della città.