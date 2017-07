Bonucci al Milan: affare in dirittura

ROMA, 14 LUG - Leonardo Bonucci al Milan: incontri conclusivi, questa mattina, tra le società e l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, per definire la cessione dalla Juventus, che incasserebbe 40 milioni di euro. Gli ultimissimi dettagli sarebbero legati principalmente al bonus. L'obiettivo della coppia di dirigenti rossoneri Mirabelli-Fassone è chiudere il trasferimento prima dell'ora di pranzo, quando il Milan partirà per la tournée in Cina. Sul clamoroso passaggio di uno dei giocatori protagonisti dei 6 scudetti consecutivi della Juventus, c'è intanto il commento di Alessandro Del Piero, ex bandiera bianconera. "Da juventino non credo sia una gran cosa - ha detto ai microfoni di Sky Sport - Non me l'aspettavo: è successo così, a ciel sereno. Sembrava uno scherzo quando è arrivata la notizia. Lo trovo molto, molto sorprendente".