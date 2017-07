Brasile, ancora un tifoso ucciso

SAN PAOLO, 13 LUG - Ancora un tifoso ucciso, il secondo nel giro di pochi giorni, in Brasile. Questa volta è toccato a Leandro de Paula, supporter del Palmeiras accoltellato all'addome durante gli scontri verificatisi ieri fra gruppi di teppisti in occasione del derby di San Paolo fra Palmeiras e Corinthians, vinto per 2-0 dalla squadra bianconera più che mai leader solitaria del campionato (+12 sul Santos, che è secondo). La polizia ha fatto sapere che per l'uccisione di de Paula sono state arrestati due sostenitori del Corinthians. Lo scorso fine settimana un altro tifoso era stato ucciso, a Rio de Janeiro, raggiunto da colpi di arma da fuoco durante gli incidenti verificatisi fra la 'torcida' del Vasco da Gama e la polizia al termine del derby carioca contro il Flamengo.