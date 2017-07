Incontro Totti-Pallotta su futuro ex 10

ROMA, 13 LUG - Francesco Totti e James Pallotta, uno di fronte all'altro, per dare il via al nuovo corso in giallorosso dell'ormai ex capitano della Roma. L'incontro è cominciato da pochi minuti all'hotel che ospita il tycoon di Boston nella Capitale. All'arrivo in albergo Totti non ha fatto dichiarazioni ma è apparso sorridente. Ieri l'ex n.10 ha già avuto un altro lungo incontro, stavolta a Trigoria col ds Monchi, per discutere del ruolo dirigenziale che andrà a ricoprire nella Roma.