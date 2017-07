Udinese: 5 amichevoli durante il ritiro

UDINE, 13 LUG - Sono cinque le amichevoli, tutte internazionali, programmate durante il ritiro dell'Udinese, in Austria, a Sankt Veit. Dopo la prima fase di preparazione a Udine, che si chiuderà sabato 15 luglio con un'amichevole, a Manzano (Udine), contro la formazione della Rappresentativa regionale, i bianconeri, agli ordini di Gigi Delneri, raggiungeranno Sank Veit il 16 luglio e proseguiranno il ritiro in Austria fino al 30 luglio. La prima amichevole si giocherà il 19 luglio alle 18 a Gmund (Spittal), contro la formazione del Al Ahli Jeddah (Arabia Saudita); il 23 luglio alle 17 a Landskron (Villach) sarà la volta della formazione turca del Kayserispor. Il 26 luglio i bianconeri voleranno in Inghilterra a Huddersfield per un'amichevole contro la formazione di casa. Ultimo appuntamento prima del rientro in Friuli il 30 luglio alle 17 a Sankt Veit per la sfida con compagine tedesca Hannover 96.