Joao Mario, Psg? Voglio restare ad Inter

MILANO, 13 LUG - "Il PSG interessato a me? Sono concentrato solo sulla preparazione, questo è il calcio, dobbiamo essere preparati a tutto, ma sono all'Inter e voglio restare qua". Joao Mario allontana le voci di un suo possibile addio. Il centrocampista portoghese vuole restare in nerazzurro ed è convinto che la società farà un mercato importante. "L'Inter è una squadra molto grande - dice Joao Mario a Premium Sport - sappiamo che i grandi giocatori vogliono venire, se arrivano sono i benvenuti". L'obiettivo dell'Inter è raggiungere almeno il quarto posto in classifica: "Abbiamo tanta voglia di far bene e portare l'Inter in Champions. So che posso fare meglio, ho fiducia in questa stagione". Sensazioni positive che sono merito anche di Luciano Spalletti. "Si vede che ha tanta esperienza - dice Joao Mario - vuole trasmetterci il suo modo di giocare. Sappiamo cosa ha fatto alla Roma, abbiamo fiducia in lui".