Bonucci a Vinovo,tifosi Juve in fermento

TORINO, 13 LUG - Nel 'giorno più lungo' della clamorosa trattativa che potrebbe portarlo al Milan, Bonucci ha mosso i primi passi della stagione in bianconero: test medici al mattino al JMedical, e fisici a Vinovo, dove nel pomeriggio è in programma l'allenamento che segna il ritorno dopo le vacanze di tanti big, da Chiellini a Marchisio, da Pjanic a Mandzukic. Qualche tifoso a Vinovo ha gridato "Leo, non ci lasciare", ma gli juventini si spaccano su più fronti, nei commenti al post pubblicato sui social dal difensore bianconero: c'è chi gli ha già voltato le spalle, chi gli chiede conto della scelta e chi lo invita a restare alla Juve.