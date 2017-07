Atalanta, per Orsolini ormai è fatta

BERGAMO, 13 LUG - Manca solo l'ufficialità, ma Riccardo Orsolini è ormai a disposizione dell'Atalanta avendo raggiunto i compagni in ritiro presentandosi anche al campo di allenamento a Rovetta (Bergamo). L'esterno offensivo mancino arriva a titolo temporaneo (con diritto di riscatto e controriscatto) dalla Juventus per le prossime due stagioni. Il ventenne talento ascolano, cresciuto nella società marchigiana, è stato ceduto ai campioni d'Italia il 30 gennaio scorso e ha un contratto fino al giugno del 2021. Nell'Ascoli, durante l'ultima stagione, ha disputato 41 partite in campionato con 8 gol più una in Coppa Italia. In precedenza aveva racimolato 1 presenza in Lega Pro (2014/2015) e 9 nella prima delle due annate cadette. Orsolini conta 12 apparizioni e 8 reti nell'Italia Under 20 del ct Alberigo Evani, con la quale ha ottenuto il terzo posto ai recenti Mondiali in Corea del Sud aggiudicandosi la Scarpa d'oro come capocannoniere del torneo grazie a 5 centri in 7 partite.