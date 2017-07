Tavecchio: No a paralisi Lega di Serie A

MILANO, 13 LUG - La Lega Serie A rischia la paralisi e bisogna fare di tutto per evitarlo. È la denuncia del commissario straordinario della Lega Serie A, Carlo Tavecchio, che ha rinviato l'assemblea di domani a causa del forfait di circa nove club. "Bisogna impedire che il protrarsi di una non corretta gestione - si legge, in una nota - condanni la Lega di Serie A a una paralisi, dannosa per l'immagine del calcio italiano". "Tavecchio, d'intesa con i vice Commissari Paolo Nicoletti e Michele Uva, preso atto della mancata presenza di 9 società all'Assemblea, regolarmente convocata per domani - si legge - ha deciso di rinviare la stessa a data da destinare". Fra assenze legate a trattative di mercato, impegni nei ritiri delle squadre o in tournée, senza tralasciare le strategie politiche di qualche club, sarebbe mancato il numero legale dell'assemblea di domani".