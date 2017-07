Ajax: danni gravi al cervello per Nouri

ROMA, 13 LUG - Danni gravi e permanenti al cervello sono l'amara sorpresa riscontrata dai medici per Abdelhak Nouri, il giovane giocatore dell'Ajax risvegliato dal coma artificiale a cinque giorni dallo svenimento in campo per un'aritmia cardiaca durante un'amichevole in Austria. Lo riferisce il club dei Lancieri, precisando che le possibilità di recupero sono pressoché nulle. Subito dopo il malore, sabato pomeriggio, il 20enne centrocampista olandese di origini marocchine era stato ricoverato all'ospedale di Innsbruck e, all'indomani, dichiarato fuori pericolo di vita; era quindi stato tenuto in coma artificiale per meglio effettuare esami e trattamenti. Dai test era emerso che il cuore funzionava normalmente, così come a livello cerebrale non erano state registrate anomalie. Il cauto ottimismo che si era quindi diffuso, è stato ora bruscamente spezzato. "È la peggior notizia che potessimo ricevere - ha detto il dirigente dell'Ajax Edwin Van der Sar - Un vero choc, anche se sapevamo che era uno scenario possibile".