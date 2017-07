Mencucci, i Della Valle restano presenti

ROMA, 13 LUG - "Non ho mai visto fare passi indietro alla famiglia Della Valle, semmai solo passi avanti". Così il consigliere delegato della Fiorentina Sandro Mencucci, a margine della presentazione del concerto di Tiziano Ferro di sabato prossimo allo stadio Artemio Franchi di Firenze. "Non c'è stato mai un passo indietro - ha ribadito Mencucci - Forse si è trattato di una cosa solo formale. I Della Valle sono sempre molto presenti e credo che lo saranno ancora". Parlando poi di Borja Valero, Mencucci ha detto che "è stato un leader, resta e resterà sempre un giocatore che ha fatto cose importanti alla Fiorentina; ma adesso vorrei portare un po' di calma perché ora che è andato all'Inter, tutto quel pizzico di attrito che c'è stato nei giorni passati credo debba essere messo da parte. Ha fatto un ottimo lavoro alla Fiorentina, lo ringraziamo per questo; poi ha deciso di prendere una strada diversa e lo applaudiremo quando verrà a giocare qua".