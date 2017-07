Bonucci, pronto per ricominciare

ROMA, 13 LUG - "Si torna al lavoro, pronto per ricominciare. Nuova stagione 2017-18". Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci chiude le sue vacanze ma, pubblicando via social una sua foto "in borghese", senza divisa né simboli bianconeri indosso, scuote il calciomercato e le sue voci. Il giocatore, oggi a Vinovo per il suo primo allenamento in vista della nuova stagione, sta infatti facendo parlare di sé per una possibile cessione al Milan. Solo pochi giorni fa, inoltre, Espn aveva rivelato l'esistenza di una trattativa per lo sbarco di Bonucci al Manchester City, trattativa definita in dirittura d'arrivo.