Roma: Pallotta sbarca oggi in città

ROMA, 13 LUG - Da Londra a Roma, e poi negli Stati Uniti: questo il piano di volo di James Pallotta, che sbarcherà nella Capitale all'ora di pranzo dopo aver trascorso alcuni giorni nella City. Il presidente giallorosso resterà in città fino a domenica, quando ripartirà per gli Usa assieme alla squadra (ora impegnata in ritiro a Pinzolo). Nell'agenda del tycoon di Boston sono segnati alcuni incontri privati, ma non è escluso che possa vedersi anche con Francesco Totti. L'ex capitano proprio ieri è stato a Trigoria, dove ha incontrato la dirigenza e parlato a lungo con il ds Monchi. Nel faccia a faccia sono state gettate le basi per il futuro dirigenziale di Totti, che a questo punto deve solo essere ratificato. E sicuramente a Pallotta farebbe più che piacere annunciare l'accordo, magari convincendo anche il simbolo della Roma degli ultimi vent'anni a seguire la squadra nel tour estivo oltreoceano.