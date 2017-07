Fifa: morta la "gola profonda" Blazer

ROMA, 13 LUG - È morto ieri a 72 anni Charles "Chuck" Blazer, l'ex dirigente statunitense del calcio che, iniziando a collaborare nel 2011 con gli inquirenti, contribuì ad innescare lo scandalo finanziario nel mondo del pallone, a partire dai vertici Fifa. Lo hanno annunciato i suoi avvocati. Il decesso di Blazer, che era malato di tumore al colon e soffriva inoltre di diabete e problemi alle coronarie, sarebbe avvenuto nel New Jersey. Fu il n. 2 della Concacaf (la Federcalcio di Nord e Centro America e Caraibi) dal 1990 al 2011 e membro dell'Esecutivo Fifa dal '97 al 2013, quando finì sotto processo per una decina di capi d'imputazione: corruzione e utilizzo a fini personali di fondi della Concacaf per sostenere il suo lussuoso stile di vita. Era stato fermato nel 2011 a Manhattan, ma aveva presto iniziato a collaborare diventando la "gola profonda" che avrebbe portato ai successivi, sconvolgenti sviluppi investigativi. Evitò il carcere patteggiando una multa di quasi due milioni di dollari per i suoi guadagni illeciti.