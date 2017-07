Roma: Totti a Trigoria incontra Monchi

ROMA, 12 LUG - A Trigoria mancava da un po', e prima di rimetterci piede da ex giocatore della Roma ha preferito staccare la spina e concedersi qualche giorno di vacanza. Oggi però Francesco Totti è tornato nel centro sportivo giallorosso per il tanto atteso confronto con la dirigenza riguardo al proprio futuro. Sul tavolo c'è infatti quel contratto di sei anni da dirigente che va ancora formalmente attivato. Ad accogliere Totti è stata la dirigenza al completo, con cui l'ex capitano si è intrattenuto. Dopo i saluti di rito con l'ad Gandini e il dg Baldissoni, però, Totti ha avuto un lungo faccia a faccia col solo ds Monchi, tornato nella Capitale da Pinzolo (dopo un passaggio per Londra, dove si trova in questi giorni anche il presidente Pallotta) e di nuovo in partenza. Il ds ha più volte dichiarato pubblicamente di volere Totti al suo fianco in una veste tanto operativa quanto di supporto. Soluzione questa che andrebbe incontro alle richieste di Totti, poco propenso a svolgere un ruolo di rappresentanza.