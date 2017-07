Genoa: Fabrizio Preziosi lascia club

GENOVA, 12 LUG - Fabrizio Preziosi lascia il Genoa. Lo ha annunciato la società rossoblù in un comunicato ufficiale sul proprio sito. "Il Genoa Cricket and Football Club rende noto che Fabrizio Preziosi ha interrotto, a decorrere dall'inizio della nuova stagione sportiva, ogni attività in seno al club non svolgendo più alcun ruolo". Un addio che arriva a due giorni dalle parole di Enrico Preziosi che, in una intervista rilasciata ad una televisione locale, aveva indicato "in questo fine settimana, al massimo inizio della prossima" il possibile passaggio di proprietà del club rossoblù. Ma il figlio dell'attuale patron del Grifone dovrebbe comunque rimanere nel mondo del calcio con il progetto di una società di mediazione.