Juve. Douglas Costa, abituato a vincere

TORINO, 12 LUG - "Al Bayern ero abituato a dover vincere tutte le partite: ho sempre voglia di migliorare e di vincere tutte le gare importanti con la maglia della Juventus". Sono le prime parole da bianconero di Douglas Costa, il centrocampista brasiliano prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Bayern Monaco. "Sono davvero contento di aver firmato per la Juventus e di far parte di questo grande club - ha aggiunto Douglas Costa nella video intervista pubblicata sul sito ufficiale della società -. Ringrazio la Juventus per lo sforzo fatto, è un grande club, ho sempre pensato un giorno di poterne fare parte". Il brasiliano sarà a disposizione dello staff tecnico già domani e andrà ad impreziosire la trequarti bianconera con l'intento di 'armare' il piede di Higuain: "Sono qui per distribuire assist ai miei compagni, come ho fatto al Bayern Monaco. Sono stati anni molto positivi, ma ora sono qui e credo di poter dare ancora di più".