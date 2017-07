Genoa: preso Bertolacci dal Milan

GENOVA, 12 LUG - Colpo a centrocampo per il Genoa che ha trovato l'accordo con il Milan per il ritorno in rossoblù di Andrea Bertolacci. Il giocatore arriva con la formula del prestito secco gratuito ma con l'ingaggio a carico del Genoa. Per il 26enne Bertolacci, si tratta di un ritorno avendo già vestito la maglia del Grifone dal 2012 al 2015 con 88 presenze e 12 reti. Sempre per il centrocampo da segnalare la chiusura del Chievo Verona alla cessione di Radovanovic, il centrocampista considerato un obiettivo dallo stesso Preziosi. Il d.s. dei gialloblù Romairone lo ha infatti dichiarato "incedibile". Intanto prosegue il ritiro austriaco di Neustift con Perin ormai regolarmente in gruppo con i compagni. Tra i più attivi in campo il difensore Munoz che ha incontrato anche i giornalisti. "L'obiettivo è fare meglio della scorsa stagione in cui dopo sei mesi molto buoni - ha detto Munoz -, abbiamo perso la bussola fermandoci di colpo. Traguardi? Prima di ogni altro eventuale discorso dobbiamo raggiungere la salvezza".