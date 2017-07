Mistero Schick, dopo visite il silenzio

TORINO, 12 LUG - Si infittisce il mistero Patrick Schick. A due settimane dalle visite mediche svolte al J Medical, la Juventus non ha ancora ufficializzato l'ingaggio del giovane attaccante ceco, tecnicamente ancora di proprietà della Sampdoria. Nonostante la notizia delle visite mediche sia stata pubblicata sul sito ufficiale bianconero, l'annuncio non è ancora arrivato, scatenando le voci sulle possibili cause. Da problemi durante le visite mediche a un improvviso cambio di direzione della Juventus: i bianconeri non hanno ancora fornito una versione ufficiale sulle cause che stanno rimandando il matrimonio tra i Campioni d'Italia ed uno dei migliori talenti giovani dell'ultimo campionato di Serie A.