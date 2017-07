Polizia tributaria 'abborda' yacht Cr7

ROMA, 12 LUG - Finale di vacanza movimentata dalla vicenda giudiziaria che lo coinvolge per Cristiano Ronaldo: lo yacht a bordo del quale l'asso del Real stava passando le ultime ore di relax, a largo di Formentera, e' stato letteralmente abbordato da un motoscafo della polizia tributaria del servizio dogana. Tre agenti in assetto da combattimento, bermuda giubbotto salvagente pistole e caschetti tutti neri, sono saliti sullo 'aYa London' per una perquisizione. A rivelare l'abbordaggio il settimanale di gossip Hola, sulla sua edizione on line, con tanto di foto. A bordo Cristiano Ronaldo passa la vacanza con la fidanzata Giorgina e, secondo i media spagnoli, i due figli avuti da madre surrogata. Cristiano Ronaldo e' stato accusato di evasione fiscale per 14,7 milioni dalla giustizia spagnola e dovra' comparire in aula il prossimo 31 luglio.