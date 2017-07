Borja Valero: problemi alla Fiorentina

MILANO, 12 LUG - "Dopo questi mesi di problemi nella Fiorentina, avevo bisogno di cambiare e l'Inter ce l'ha messa tutta e voglio fare il massimo". Borja Valero si racconta, nella conferenza stampa di presentazione a Riscone di Brunico, e chiarisci i motivi che lo hanno spinto a lasciare la Fiorentina. "Non sarei mai andato via da Firenze - spiega - ma troppi problemi. Tutti legati alla nuova direzione sportiva. Non vedeva le cose come le vedevo io. Non mi vedevano importante come mi sento io, ogni tanto bisogna pensare a se stessi". Il centrocampista spagnolo ha scelto di vestire la maglia nerazzurra: "L'Inter è avventura interessante e voglio provare a fare il meglio".