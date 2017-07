Calcio, squadra migranti in Promozione

TARANTO, 12 LUG - La Talsano Africa United, squadra composta da richiedenti asilo per protezione umanitaria, accolti in diverse strutture di Taranto e provincia, ha vinto il campionato sbarcando in Promozione. Il progetto è sostenuto dallo Spi Cgil Puglia, che ha deciso di accompagnare economicamente, oltre che moralmente, questo percorso sportivo. L'iniziativa è nata dall'intuizione dell'Asd Talsano (affiliata Uisp) di formare un'unica squadra con quei giovani migranti africani, in prevalenza subsahariani del Gambia, ospiti dell'Associazione Salam, che non appena possibile raggiungevano parco Batteria Cattaneo per giocare. Alcuni già atleti in patria, in fuga dalla guerra, richiedenti asilo per protezione umanitaria, accolti in diversi centri di accoglienza. Domani, a partire dalle 19.30, in piazza Maria Immacolata, a Taranto, saranno celebrati i successi della squadra con la serata dal titolo "L'Africa di via Mediterraneo contro razzismo e discriminazioni".