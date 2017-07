L'Atletico Madrid annuncia Vitolo

ROMA, 12 LUG - La vicenda legata al trasferimento di Victor Perez Machin Vitolo, la cui cessione all'Atletico Madrid da tempo veniva data per scontata ma, fino a ieri, il giocatore sembrava a un passo da un clamoroso rinnovo con il Siviglia, è giunta ai titoli di coda. Sull'account Twitter del club 'colchonero', infatti, appare la comunicazione che il nazionale spagnolo, per i prossimi cinque anni, sarà di proprietà dell'Atletico Madrid, con il quale ha firmato un contratto fino al 2022. In realtà, però, il giocatore verrà 'parcheggiato' fino a gennaio nel Las Palmas, perchè il mercato del secondo club di Madrid è stato bloccato dalla Fifa. Solo il primo gennaio 2018, dunque, Vitolo potrà giocare agli ordini di Simeone. Per avere il suo cartellino, l'Atletico Madrid ha pagato al Siviglia una clausola rescissoria di 36 milioni. Fino a ieri il suo rinnovo con il club andaluso era scontato. Vitolo ha segnato il gol del vantaggio della Spagna sull'Italia, nella sfida di qualificazione mondiale disputato a Torino l'anno scorso.