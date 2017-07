Csi: al via gli Open d'Italia

ROMA, 12 LUG - La Regione Toscana e il Comune di Montecatini Terme ospitano fino a domenica le finali dei campionati nazionali degli sport di squadra riservati alle categorie open e top junior del Centro sportivo italiano, per un totale di 950 atleti (673 uomini e 277 donne). Oggi arrivano le prime delegazioni, ovvero le 69 società finaliste rappresentative di Lombardia, Piemonte, Sicilia, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Liguria, Veneto, Campania, Umbria, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Marche, Lazio, e Toscana, più 44 comitati provinciali. Dieci gli scudetti in palio per le formazioni "maggiorenni": basket, calcio a 5 maschile, femminile e disabili, calcio a 7 e calcio a 11 maschile, pallavolo maschile, femminile e mista. Si gioca sui campi e gli impianti sportivi dell'intera Valdinievole. Quattro le squadre titolate nel 2016 di nuovo presenti: i reggiani della "Viaemilia" e le bergamasche del "Cenate Sotto" per il calcio a 5; l'undici romano del "San Filippo Neri" e il sestetto milanese di volley misto del "Precotto".