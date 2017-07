Bologna prosegue ritiro a Castelrotto

ROMA, 12 LUG - Con la partenza in treno per Bolzano, è cominciata ufficialmente la seconda fase del ritiro del Bologna dopo i giorni in Sardegna. Raggiunto il capoluogo altoatesino, la squadra si sposterà a Castelrotto, dove affronterà subito una leggera seduta di lavoro. Ventinove i convocati da parte del tecnico Roberto Donadoni, compreso l'uruguaiano Cesar Falletti, il cui acquisto deve essere ancora ufficializzato, mentre il suo connazionale Felipe Avenatti raggiungerà i compagni dopo la conclusione delle visite mediche che è stato costretto a interrompere per un lieve problema alle vie respiratorie. Tra i portieri, oltre a Da Costa, Mirante e Ravaglia, c'è Antonio Santurro, appena ingaggiato dopo una stagione al Siracusa in Lega Pro. Nel weekend sono in programma le prime uscite, al centro sportivo Laranz: l'avversario di sabato sarà la rappresentativa dello Scillar, mentre domenica i rossoblù affronteranno la Virtus San Marino.