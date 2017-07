Maksimovic, abbiamo grande potenzialità

ROMA, 12 LUG - "Per le potenzialità della squadra lo scudetto non è un tabù, né un sogno, ma un obiettivo al quale puntiamo tutti". Lo ha detto il difensore del Napoli Nikola Maksimovic dal ritiro di Dimaro. Il serbo, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha sottolineato però che "il nostro primo obiettivo è passare il preliminare di Champions League, poi ce ne saranno altri. Questa squadra ha una grande potenzialità". Maksimovic, al suo primo ritiro in azzurro visto che lo scorso anno arrivò quando era già finito, ha spiegato che "non sono un nuovo giocatore ma volevo esserci anche lo scorso anno perché lavorare con Sarri è molto importante, soprattutto per noi difensori. Nella scorsa stagione ho avuto un po' di problemi, ho giocato poco perché ero abituato a un calcio diverso, ma ora sto bene e sono a disposizione del mister".