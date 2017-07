Roma: vicino Cengiz Under,ma c'è il City

ROMA, 12 LUG - La Roma è a un passo dal 19enne Cengiz Under, esterno offensivo dell'Istanbul Basaksehir. Il vicepresidente del club turco ha ammesso che, per la cessione del giocatore, su cui è attivo anche il Manchester City di Guardiola, è ormai questione di ore. "Siamo felici che due giganti del calcio mondiale siano interessati al nostro giocatore - le parole di Mustafa Saral, all'agenzia Anadolu -. Sia la Roma sia il City vogliono Cengiz. Entrambe hanno fatto un'offerta ufficiale per lui, e probabilmente comunicheremo oggi la decisione sul futuro del giocatore". Under ha raccolto 32 presenze nello passata stagione, e con 7 gol e 5 assist è stato il più giovane ad aver partecipato attivamente ad almeno 10 reti nello scorso campionato turco. Il ds Monchi è convinto di chiudere la trattativa in tempo per la partenza della squadra di Di Francesco per il tour negli States. Un'operazione dovrebbe costare alla Roma circa 13 milioni (bonus inclusi), mentre per il giovane talento è pronto un contratto quinquennale.