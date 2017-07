Atalanta: Gomez, orgoglio per la maglia

BERGAMO, 12 LUG - "Sono orgoglioso di continuare a indossare questa maglia e rappresentare una grande città come Bergamo. È un anno molto importante per la storia del club, ci sono molti giovani e noi più esperti dobbiamo dare l'esempio". Sono le prime parole di Alejandro Gomez, dopo avere firmato un contratto con l'Atalanta fino al 2022 per 2 milioni. Una scelta mai in discussione, a sentire le parole dell'interessato, che tre estati fa venne strappato dalla guerra civile ucraina da calciatore del Metalist: "Non ho spinto mai per andarmene, la prima scelta è sempre stata questa, anche se non ho mai nascosto il desiderio di sfruttare l'eventuale occasione di giocare in Champions - ha proseguito Gomez -. Sono grato alla famiglia Percassi. Arrivai qui senza preparazione e fuori forma, ma ebbero la pazienza di aspettarmi. Non l'ho dimenticato". Lieto della prosecuzione del rapporto il presidente Antonio Percassi: "Siamo felici dell'accordo. La negoziazione è stata fatta, tenendo conto del suo valore".