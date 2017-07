Renzi, Firenze-Della Valle bel binomio

ROMA, 12 LUG - "Vediamo, lì c'è stata sicuramente una annata un po' così, ma non ho dubbi che se Andrea e Diego Della Valle s'innamorassero di nuovo di questo progetto, se la Fiorentina e i fiorentini ripartissero insieme... Quello tra Firenze e Della Valle è un bellissimo binomio. Dopodiché, sono sei anni che lo scudetto lo vince la Juventus e, con tutto il rispetto per i tifosi, dico che ogni tanto cambiare è bello. Speriamo che quest'anno, come ho detto scherzando anche a Max Allegri - persona straordinaria e che stimo molto - anche soltanto per la bellezza di variare, vediamo se finalmente si cambia. Ho l'impressione che la Fiorentina non sarà della partita, ma mai dire mai". Lo ha detto l'ex primo ministro Matteo Renzi, tifoso viola, a Rtl.