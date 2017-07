Fiorentina: preso il 18enne Graiciar

ROMA, 12 LUG - La Fiorentina ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante ceco Martin Graiciar, 18 anni, dal Liberec. Il giocatore, aggiunge la società viola, "è attualmente impegnato negli Europei Under 19 in Georgia, dove con la Nazionale della Repubblica ceca affronterà in semifinale l'Inghilterra".