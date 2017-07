Ajax: Nouri presto fuori dal coma

ROMA, 12 LUG - Il giocatore dell'Ajax Abdelhak Nouri, in progressivo miglioramento dopo il collasso in campo di sabato scorso per un problema cardiaco, sarà svegliato entro oggi dal coma artificiale in cui era stato indotto presso l'ospedale di Innsbruck, in Austria. Lo riferisce il club dei Lancieri sul proprio sito internet. Il ventenne centrocampista, olandese di origini marocchine, era svenuto al 72' dell'amichevole con il Werder Brema, sabato pomeriggio, e all'indomani, una volta ricoverato in ospedale, era stato dichiarato fuori pericolo. Era stato quindi mantenuto in coma artificiale per meglio effettuare esami e trattamenti sanitari necessari. Dai test era emerso che il cuore funzionava normalmente, così come a livello cerebrale non erano state registrate anomalie.