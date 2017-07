Juve: visite mediche per Douglas Costa

ROMA, 12 LUG - Visite mediche in corso per Douglas Costa al J Medical. Il centrocampista brasiliano, atterrato ieri sera a Caselle, sta svolgendo i test di rito: se tutto andrà per il verso giusto, sarà ufficializzato l'accordo in giornata e già domani potrebbe aggregarsi alla squadra di Allegri per il primo allenamento in bianconero.