Man. United: Carrick nuovo capitano

ROMA, 12 LUG - Michael Carrick eredita la fascia di capitano da Wayne Rooney, appena tornato all'Everton dopo tredici stagioni con il Manchester United. Lo si apprende dal sito dei Red Devils, che riporta anche le prime parole di Carrick: "È un onore essere capitano di un grande club come questo - dice il centrocampista 35enne alla tv ufficiale dello United - È il mio dodicesimo anno al Manchester e all'inizio non avrei mai immaginato di ottenere così tanto. Arrivai da semplice calciatore, ora sono anche un grande tifoso: ho iniziato ad amare sempre più questo club anno dopo anno ed essere oggi capitano è per me una cosa molto speciale. Come mi comporterò? Resterò me stesso: sono una persona tranquilla, che parla solo quando è necessario e senza alzare la voce. Cercherò di dare il buon esempio". Carrick è approdato allo United nel 2006 e di recente ha prolungato il suo contratto fino al giugno del prossimo anno.