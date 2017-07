Juve, niente tour in Messico

TORINO, 11 LUG - Salta la partecipazione della Juventus alla 'Supercoppa Tecate', in calendario a metà luglio in Messico. Il club bianconero, che ha ripreso gli allenamenti domenica scorsa, senza i big, ancora in vacanza, spiega di avere riprogrammato la prima parte della preparazione della squadra in vista dei prossimi incontri ufficiali. Il calendario attuale e il programma della preparazione - continua la comunicazione ufficiale della società - non avrebbero permesso di offrire uno spettacolo all'altezza delle aspettative del pubblico messicano". In Messico la Juventus avrebbe dovuto affrontare Monterrey e Tigres, il 18 e 19 luglio prossimi a Monterrey.