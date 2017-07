B. Valero, contento di essere all'Inter

MILANO, 11 LUG - "Sono veramente soddisfatto di essere all'Inter. Per me è una grandissima sfida professionale che spero di affrontare al meglio". Sono le prime parole di Borja Valero da giocatore dell'Inter. "Negli ultimi anni ho giocato ovunque - continua il centrocampista spagnolo alla tv tematica del club nerazzurro - anche per risolvere i problemi di formazione. Proverò a fare il meglio". Poi un messaggio ai tifosi: "Un saluto a tutti i tifosi dell'Inter, speriamo di fare belle cose insieme".